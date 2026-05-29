È in arrivo un film sulla vita di Lucio Dalla

Sono stati annunciati undici progetti finanziati con oltre un milione di euro dalla prima sessione del bando del Fondo audiovisivo della Regione Emilia-Romagna. Tra questi, uno riguarda la produzione di un film sulla vita di Lucio Dalla. Le iniziative coinvolgono diversi soggetti e coprono vari generi. La regione ha destinato i fondi per sostenere lo sviluppo di contenuti audiovisivi, con particolare attenzione a progetti legati alla cultura locale.

Sono undici, in totale, progetti finanziati con oltre un milione di euro nella prima sessione del bando del Fondo audiovisivo della Regione Emilia-Romagna. Film, serie tv e docufilm, tra cui il primo biopic su Lucio Dalla.Si tratta di un’opera televisiva, diretta da Ambrogio Lo Giudice: un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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PANDEMIA un film di/a film by Lucio Fiorentino

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