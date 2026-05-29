È in arrivo un film sulla vita di Lucio Dalla

Da bolognatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati annunciati undici progetti finanziati con oltre un milione di euro dalla prima sessione del bando del Fondo audiovisivo della Regione Emilia-Romagna. Tra questi, uno riguarda la produzione di un film sulla vita di Lucio Dalla. Le iniziative coinvolgono diversi soggetti e coprono vari generi. La regione ha destinato i fondi per sostenere lo sviluppo di contenuti audiovisivi, con particolare attenzione a progetti legati alla cultura locale.

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Sono undici, in totale, progetti finanziati con oltre un milione di euro nella prima sessione del bando del Fondo audiovisivo della Regione Emilia-Romagna. Film, serie tv e docufilm, tra cui il primo biopic su Lucio Dalla.Si tratta di un’opera televisiva, diretta da Ambrogio Lo Giudice: un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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