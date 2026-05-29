Domani si disputa una partita di Champions League con l’Arsenal. La Premier League avrà nove squadre qualificate alle competizioni europee nella prossima stagione, indipendentemente dai risultati. Attualmente, nove club del campionato partecipano alle coppe europee. La Premier League è l’unico campionato con così tante squadre in Europa. La competizione tra le squadre si svolge in un momento chiave della stagione.

Nella prossima stagione la Premier League avrà nove squadre nelle coppe Europee, comunque vada la finale di Champions in cui l’ Arsenal cercherà di completare un tris fenomenale, PSG permettendo, dopo le vittorie dell’ Aston Villa in Europa League e del Crystal Palace in Conference League, che sono valse le qualificazioni rispettivamente alla prossima Champions ed Europa League, liberando un posto. Questa presenza massiccia non farà altro che allargare la forbice economica tra il campionato più ricco d’Europa e tutti gli altri, visti i ricavi che entreranno nelle casse dei club britannici. E pensare che avrebbero anche potuto essere dieci, le squadre, se l’Aston Villa non avesse battuto il City all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E domani si gioca la Champions con l’Arsenal. Premier regina: 9 club nelle coppe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARSENAL ARE CHAMPIONS Who won the Premier League 25/26

Notizie e thread social correlati

Domani nella tana del Genoa. L’Atalanta ritrova il pilastro Hien. Palladino si gioca coppe e futuroDomani sera alle 20, l’Atalanta scenderà in campo contro il Genoa nella sua tana.

Champions League, la finale sarà Psg-Arsenal: quando e dove si giocaLa finale della Champions League 2025/26 sarà tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal.

Temi più discussi: Psg-Arsenal sabato alle 18 LIVE su Sky: la guida completa; Champions League 2026/2027: quando si gioca e le squadre già qualificate oltre la Roma; Il Milan si gioca la Champions con il Cagliari: venerdì torna in ritiro - L'Unione Sarda.it; Il Como è bello e possibile: ha speso, vinto e divertito. Ora si gode la Champions.

Conferenza carica di tensione e responsabilità: tra infortuni, obiettivo Champions e voci di tensioni interne, il Milan si gioca tutto domani. #Milan #ACMilan #SerieA #ChampionsLeague #Allegri #ForzaMilan #Milanello #Calcio x.com

[Moretto] Il Milan esonererà Allegri. Decisone presa da Cardinale. La mancanza di Champions League ha reso la decisione più semplice poiché la sua opzione di rinnovo automatico non è stata attivata. Solo l'annuncio ufficiale è in attesa reddit

Il Milan si gioca domani sera l’accesso alla Champions League contro il CagliariAnalisi dettagliata delle possibilità di qualificazione del Milan alla Champions League 2026-2027, con uno sguardo ai possibili scenari e alle sfide decisive. Domani sera si terrà una delle giornate p ... notiziemilan.it

Champions League 2026/2027: quando si gioca e le squadre già qualificate oltre la RomaI giallorossi hanno raggiunto a distanza di 7 anni dall'ultima volta la massima competizione europea. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul torneo europeo ... today.it