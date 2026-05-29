Dynamite Collision 27.052026 Un pinguino nel deserto
Durante lo show di Dynamite al Liacouras Center di Philadelphia, è stato trasmesso un video che mostra un pinguino nel deserto. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. Non sono stati forniti dettagli sul contesto o sulle origini del video. La trasmissione è andata in onda il 27 maggio 2026.
Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Liacouras Center della Temple University di Philadelphia, Pennsylvania. Una puntata interamente dedicata alle conseguenze di Double or Nothing, con i quarti di finale dell’Owen Hart Cup, la celebrazione del titolo mondiale di MJF e un brutale Lights Out Street Fight a chiudere la serata. Lo show di questa settimana si compone delle consuete due ore di Dynamite seguite da un’ora extra di Collision. La serata si apre con Renee Paquette che intervista Will Ospreay dopo Double or Nothing. Ospreay dice di sentirsi alla grande, anche se confessa di aver perso sensibilità lungo le braccia. Si dirige poi verso la sala medica, dove trova Kenny Omega. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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