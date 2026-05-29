Dynamite Collision 27.052026 Un pinguino nel deserto

Notizia in breve

Durante lo show di Dynamite al Liacouras Center di Philadelphia, è stato trasmesso un video che mostra un pinguino nel deserto. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori. Non sono stati forniti dettagli sul contesto o sulle origini del video. La trasmissione è andata in onda il 27 maggio 2026.