Dybala il futuro è a Roma? Tra contatti per il rinnovo e quel numero 10 libero

Da luglio 2022, Paulo Dybala ha segnato 45 gol con la maglia della Roma. Attualmente, sono in corso trattative per il rinnovo del contratto, mentre il numero 10, simbolo del ruolo, rimane libero e disponibile. La società e l’attaccante discutono per definire il futuro, senza ancora comunicazioni ufficiali. La situazione riguarda principalmente gli aspetti contrattuali e le possibilità di un prolungamento.

45 sono le volte che Paulo Dybala è finito sul tabellino dei marcatori da quel luglio 2022, quando ha deciso di sposare il progetto Roma. 4 anni di grandi giocate, di illuminazioni, di qualità, ma anche di infortuni, ricadute e tante partite viste fuori dal rettangolo di gioco, che hanno fatto dubitare e riflettere sul fatto che la Joya possa essere ancora un fattore in maglia giallorossa. La sensazione ad inizio 2026 sembrava portare ad un addio al termine di questa annata, con un possibile ritorno in Argentina – in particolare al Boca Juniors – a farla da padrone. Arrivati però ad un mese dalla scadenza del contratto, la situazione sembrerebbe essersi radicalmente capovolta e quella dichiarazione: “Il derby potrebbe essere la mia ultima partita all’Olimpico”, potrebbe essere solo un ricordo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nodo Dybala: la Roma ha presentato lofferta di rinnovo. Decisione attesa la prossima settimana

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, contatti vivi per il rinnovo di Dybala: da cosa dipende la firma della Joya con i giallorossiSul fronte del calciomercato, le trattative tra la Roma e l’attaccante per il rinnovo di contratto sono attualmente in corso.

Il futuro di Dybala si decide adesso: l’agente è in arrivo a Roma per discutere il rinnovo del contrattoL’agente di Dybala è arrivato a Roma per negoziare il rinnovo del contratto del giocatore.

Temi più discussi: Dybala non parla del futuro, Gasperini preme per il rinnovo: cosa ha detto Paulo a Verona e cosa succede adesso; Dybala, ritorno al futuro (ancora) con la Roma. Lunedì l’annuncio della firma; Dybala, nel futuro c'è ancora la Roma: lunedì l’annuncio della firma, le cifre; Dybala formato Champions League, la trattativa dl rinnovo con la Roma entra nel vivo: tutti i dettagli.

Matias #Soulé, appena arrivato in Argentina ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il talento dell’ #ASRoma si è espresso sul futuro del connazionale e compagno di squadra Paulo #Dybala. Matias ha parlato anche della sua stagione con i giallorossi. x.com

[ManUtd] Senne è stato riconosciuto come il nostro Campione della Comunità PFA, in onore del suo straordinario lavoro con la MU Foundation quest'anno reddit

Futuro Dybala, il rinnovo è vicino: i dettagli sul possibile contrattoL'argentino ha dato priorità alla Roma e Ryan Friedkin sembra disposto a trattare per il suo rinnovo. Ecco i dettagli. siamolaroma.it

Dybala e Soulé, destini incrociati: ora il futuro dei due argentini appare ribaltatoQuello di oggi sarà sicuramente l'ultimo tango del campionato per Dybala e Soulé, poi da domani si inizierà a pensare al loro futuro che negli ultimi mesi ... ilmessaggero.it