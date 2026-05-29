Bologna, 29 maggio 2026 - Rinviato a giudizio Gennaro Maffia per il duplice omicidio di piazza dell'Unità a Bologna, avvenuto il 2 giugno dell'anno scorso. La polizia e gli inquirenti si trovarono davanti a un massacro: vittime Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54 anni, una coppia, erano sposati da qualche tempo. Il processo inizierà il 16 settembre. Cosa non torna. "La Procura ha contestato l'aggravante dei futili motivi", spiega l'avvocato Giancarlo Tunno, che assiste Maffia. L'imputato, per la Procura, avrebbe ucciso i due "perché non voleva lasciare l'appartamento ". Tesi che, secondo il suo legale, sarebbe smentita dalle testimonianze degli agenti immobiliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duplice omicidio di piazza dell'Unità, Maffia rinviato a giudizio. "Ma molte cose non tornano"

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