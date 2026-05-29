Due cani scappano dal giardino di casa e azzannano un’anziana a passaggio | 88enne in ospedale
Due cani, un pastore tedesco e un meticcio, sono fuggiti da un giardino e hanno azzannato un’anziana di 88 anni mentre passava. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. L’incidente è avvenuto a Provaglio d’Iseo. I cani sono stati recuperati e messi in sicurezza. La donna ha riportato ferite che richiedono cure mediche.
Provaglio d’Iseo (Brescia) – Momenti di paura a Provaglio d’Iseo, dove un'anziana di 88 anni è rimasta ferita dopo essere stata azzannata da due cani: un pastore tedesco e un meticcio. L'episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì. Secondo quanto appreso, i due animali sarebbero riusciti a scappare dal giardino dei vicini di casa sfruttando un cancello lasciato accidentalmente aperto. Una volta in strada, i cani si sono avventati sulla donna, mordendola ripetutamente alle braccia e alle gambe. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi proprietari degli animali. I soccorsi . Sul posto è intervenuto il personale del 118: dopo aver prestato le prime cure sul posto, i soccorritori hanno trasportato l'anziana in codice giallo alla Fondazione Poliambulanza di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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