Due cani, un pastore tedesco e un meticcio, sono fuggiti da un giardino e hanno azzannato un’anziana di 88 anni mentre passava. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. L’incidente è avvenuto a Provaglio d’Iseo. I cani sono stati recuperati e messi in sicurezza. La donna ha riportato ferite che richiedono cure mediche.

Provaglio d’Iseo (Brescia) – Momenti di paura a Provaglio d’Iseo, dove un'anziana di 88 anni è rimasta ferita dopo essere stata azzannata da due cani: un pastore tedesco e un meticcio. L'episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno di mercoledì. Secondo quanto appreso, i due animali sarebbero riusciti a scappare dal giardino dei vicini di casa sfruttando un cancello lasciato accidentalmente aperto. Una volta in strada, i cani si sono avventati sulla donna, mordendola ripetutamente alle braccia e alle gambe. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi proprietari degli animali. I soccorsi . Sul posto è intervenuto il personale del 118: dopo aver prestato le prime cure sul posto, i soccorritori hanno trasportato l'anziana in codice giallo alla Fondazione Poliambulanza di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due cani scappano dal giardino di casa e azzannano un’anziana a passaggio: 88enne in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL DEMOGORGONE DI STRANGER THINGS È ENTRATO IN CASA NOSTRA E DÀ LA CACCIA A GIORGIA!

Notizie e thread social correlati

Torna dal rosario e trova due banditi in casa: anziana finisce in ospedaleUna donna di 79 anni, residente in una villa di via Bassa Terza a Campodarsego, è stata aggredita da due banditi al rientro a casa.

Isernia, arrestati due truffatori: scappano dopo aver derubato un’anzianaA Isernia, due uomini di 46 e 22 anni sono stati arrestati dopo aver truffato un'anziana e tentato di scappare durante un inseguimento nel centro...

Argomenti più discussi: Scappano di casa e finiscono a cena fuori: la curiosa fuga dei cani Guido e Diana; Scomparsi: è allarme. In poche ore spariti in due: Così li riportiamo a casa.

Consigli per un viaggio in auto attraverso il paese con due cani più grandi? reddit

Scappano di casa e finiscono a cena fuori: la curiosa fuga dei cani Guido e DianaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

Brindisi, poliziotti salvano due cani scappati dalla loro casa: rischiavano di essere investitiNel corso della notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio, una volante della polizia di Brindisi si è resa protagonista di un intervento diverso dal solito. Mentre era impegnata nel perlustrare le ... lagazzettadelmezzogiorno.it