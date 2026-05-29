Due aggressioni nella notte a Como in meno di un' ora | in ospedale un 26enne e un 31enne

Nella notte a Como, due persone di 26 e 31 anni sono state ferite in aggressioni distinte, avvenute a meno di un'ora di distanza. Entrambi sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale per accertamenti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili degli attacchi. La polizia sta indagando sugli episodi.

Due aggressioni nel giro di meno di un'ora durante la notte appena trascorsa a Como. In entrambi i casi è stato necessario l'intervento dei soccorritori e i feriti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.Il primo episodio è stato segnalato alle 00.58 in via Bellinzona. Secondo i dati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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