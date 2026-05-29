Droni caricati di droga e cellulari sono stati abbattuti durante operazioni notturne nelle vicinanze di un carcere. Sono stati effettuati anche sequestri di telefoni nascosti nelle celle e pacchi lanciati oltre le mura di cinta. Le forze di polizia hanno condotto perquisizioni e impiegato jammer per bloccare le comunicazioni illegali. Le attività si sono svolte in risposta a segnalazioni di traffico illecito e tentativi di contrabbando.

Droni carichi di droga e cellulari che sorvolano il carcere nel cuore della notte, telefoni nascosti nelle celle, pacchi lanciati oltre il muro di cinta e controlli serrati durante i colloqui con i familiari. Dentro e fuori la casa circondariale “Carmelo Magli” di Taranto si combatte ogni giorno una guerra silenziosa contro i tentativi della criminalità di mantenere i contatti con l’esterno e alimentare traffici illeciti anche dietro le sbarre. Negli ultimi anni il contrasto ai droni è diventato uno dei fronti più delicati per la Polizia Penitenziaria. I piccoli velivoli senza pilota vengono utilizzati per introdurre hashish, cocaina, smartphone, schede sim e denaro direttamente nei cortili o alle finestre delle celle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Droni abbattuti e perquisizioni. La battaglia dei baschi azzurri anche con i jammer

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