Drone russo colpisce palazzo in Romania Crosetto | intollerabile

Un drone, secondo Bucarest, di origine russa, ha violato lo spazio aereo e colpito un palazzo in Romania. La difesa nazionale ha confermato l’incidente, avvenuto durante operazioni non precisate. Il drone è stato identificato come russo, e il governo locale ha definito l’atto “intollerabile”. Nessun dettaglio sulle eventuali vittime o danni specifici è stato fornito. Il governo ha avviato indagini e rafforzato i controlli sui voli nello spazio aereo nazionale.

Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Gala?i, città della Romania vicina al confine con l’Ucraina. Nell’impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. In un primo momento l’ipotesi era stata rilanciata dai media ucraini e dalle autorità locali; successivamente è arrivata la conferma ufficiale del ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicini al confine. “Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, Paese membro della Nato

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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, due feritiNella notte, un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Gala?i, in Romania.

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