Un drone è caduto su un edificio residenziale a Gala?i, in Romania, provocando un incendio. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve durante l’incidente. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause del malfunzionamento del drone e sull’origine dell’incidente. Non ci sono altre informazioni disponibili al momento.

Momenti di paura nella città di Gala?i, in Romania, dove un drone è precipitato su un edificio residenziale provocando un incendio e il ferimento lieve di due persone. L’episodio è avvenuto mentre era in corso un massiccio attacco con droni contro la vicina regione ucraina di Odessa. Secondo quanto riferito dall’agenzia RBC-Ucraina, che cita la testata Faytuks Network e il Servizio romeno di pronto intervento (ISU), il velivolo senza pilota si sarebbe schiantato contro un condominio della città romena, Paese membro della NATO. L’impatto avrebbe provocato un’esplosione e un incendio in un appartamento situato al decimo piano dell’edificio. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e assistere i residenti coinvolti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Drone precipita su un palazzo in Romania: incendio a Gala?i, due feriti lievi

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