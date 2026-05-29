droga proveniente dalla spagna arrestate sei persone

Sei persone sono state arrestate nell'ambito di un’indagine che ha scoperto un traffico di droga proveniente dalla Spagna. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante operazioni di polizia condotte in diverse località italiane. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha portato all’identificazione dei soggetti coinvolti e al sequestro di quantità significative di droga. Le autorità continuano le verifiche per approfondire eventuali collegamenti con altre reti di traffico.

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari della Guardia di Finanza di Aversa hanno dato esecuzione ad un un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di sei persone (quattro in custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari), gravemente indiziate di plurimi delitti in materia di stupefacenti anche per ingenti quantitativi provenienti dalla Spagna. L’esecuzione odierna, delegata ai militari della Guardia di Finanza di Aversa, costituisce uno sviluppo operativo delle indagini, condotte nel periodo 20242025, che si erano concluse, in data 21 gennaio 2025, con l’applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone per analoghi fatti in materia di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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