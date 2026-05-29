Sei persone sono state arrestate per aver trasportato 12 chili di droga dalla Spagna all’Italia. L’indagine ha portato alla scoperta di un traffico gestito da un gruppo di narcotrafficanti. Le autorità hanno sequestrato la sostanza e sequestrato anche veicoli e denaro legati all’attività illecita. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei sospetti, che ora sono in custodia. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e verificare altri collegamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbero portato dalla Spagna in Italia un carico di 12 chili di hashish usando un’autovettura, i quattro cittadini spagnoli arrestati a Cadice dalla polizia spagnola nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dalla Guardia di Finanza di Aversa. Con i quattro spagnoli, finiti in carcere, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari due italiani, cui la sostanza era diretta. Entrambi erano già stati arrestati con altre dieci persone nel gennaio del 2025 nella prima fase dell’indagine, che ha disvelato un traffico di cocaina e hashish tra Spagna e Italia con gli italiani che effettuavano i viaggi tra i due Paesi usando soprattutto tir. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga dalla Spagna all’Italia, in manette sei narcotrafficanti

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Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti

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