Sei persone sono state colpite da misure cautelari nell’ambito di un’operazione che ha sequestrato più di 300 chili di stupefacenti. L’indagine ha scoperto un traffico di droga dalla Spagna verso l’Agro Aversano, con un collegamento diretto tra i due Paesi. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri su tutto il territorio coinvolto. L’operazione ha portato all’arresto di alcuni sospetti e alla confisca della sostanza.

Nuovo colpo al narcotraffico internazionale tra la Spagna e la Campania. Su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, i militari della Guardia di Finanza di Aversa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, quattro delle quali condotte in carcere e due poste agli arresti domiciliari. Il provvedimento rappresenta uno sviluppo di una più ampia indagine condotta tra il 2024 e il 2025, che aveva già portato, lo scorso 21 gennaio, all’emissione di misure cautelari nei confronti di altre dodici persone coinvolte in analoghi episodi legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’inchiesta ha preso avvio nel febbraio 2024, dopo l’arresto in flagranza di un soggetto sorpreso a trasportare dalla Spagna all’Italia circa 50 chilogrammi di cocaina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Droga dalla Spagna all’Agro Aversano, sei misure cautelari: sequestrati oltre 300 chili di stupefacenti

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