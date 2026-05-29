Dramma alla Politecnica delle Marche addio a Mara Giulioni | la responsabile amministrativa muore a 47 anni

Una donna di 47 anni è deceduta improvvisamente mentre si trovava al lavoro presso l’Università Politecnica delle Marche. Era responsabile amministrativa del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. La morte è sopraggiunta a causa di un malore improvviso, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle condizioni di salute precedenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

ANCONA - Malore fatale mentre si trova al lavoro all'Università Politecnica delle Marche. E' morta a soli 47 anni Mara Giulioni, responsabile amministrativa del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Inutili i soccorsi e il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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