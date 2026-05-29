Dramma alla Politecnica delle Marche addio a Mara Giulioni | la responsabile amministrativa muore a 47 anni

Da anconatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 47 anni è deceduta improvvisamente mentre si trovava al lavoro presso l’Università Politecnica delle Marche. Era responsabile amministrativa del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. La morte è sopraggiunta a causa di un malore improvviso, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle condizioni di salute precedenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA - Malore fatale mentre si trova al lavoro all'Università Politecnica delle Marche. E' morta a soli 47 anni Mara Giulioni, responsabile amministrativa del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Inutili i soccorsi e il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Esplorazione spaziale, salute e innovazione: l’astronauta Walter Villadei all’Università politecnica delle MarcheNella sede dell’Università politecnica delle Marche si sono svolti un ciclo di seminari nei giorni 18 e 19 maggio, organizzati dall’astronauta e...

Muore mamma di 47 anni e lascia tre figli, addio a Sara BenassiUna donna di 47 anni, madre di tre figli, è deceduta dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Si parla di: Dramma alla Politecnica delle Marche, addio a Mara Giulioni: la responsabile amministrativa muore a 47 anni.

mara giulioni dramma alla politecnica delleJesi Malore mentre era al lavoro, Mara Giulioni si è spenta a 47 anniAll'Università Politecnica delle Marche era responsabile amministrativo di Scienze Agrarie, il cordoglio dell'Univpm, del sindaco di Jesi in Consiglio comunale e della Biagio Nazzaro Chiaravalle ... qdmnotizie.it

mara giulioni dramma alla politecnica delleMalore al lavoro, soccorsi inutili: muore a 47 anni Mara GiulioniDipendente della Politecnica, il ricordo commosso del rettore. Il sindaco ha espresso cordoglio. alla famiglia durante il Consiglio. ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web