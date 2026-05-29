Doyoung NCT | 100 milioni di won per aiutare soldati e minori in crisi

Notizia in breve

Doyoung ha donato 100 milioni di won destinati a sostenere soldati e minori in difficoltà. I fondi saranno impiegati per fornire supporto psicologico e servizi di assistenza a queste categorie. La somma sarà distribuita attraverso programmi specifici rivolti a individui in situazioni di crisi, con particolare attenzione alle esigenze di minori e militari. La donazione mira a migliorare l'accesso a servizi di supporto e a promuovere interventi mirati per le persone coinvolte.