Doyoung NCT | 100 milioni di won per aiutare soldati e minori in crisi

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Doyoung ha donato 100 milioni di won destinati a sostenere soldati e minori in difficoltà. I fondi saranno impiegati per fornire supporto psicologico e servizi di assistenza a queste categorie. La somma sarà distribuita attraverso programmi specifici rivolti a individui in situazioni di crisi, con particolare attenzione alle esigenze di minori e militari. La donazione mira a migliorare l'accesso a servizi di supporto e a promuovere interventi mirati per le persone coinvolte.

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? Punti chiave Chi sono i soggetti che riceveranno il supporto psicologico di Doyoung?. Come verranno utilizzati concretamente i 100 milioni di won donati?. Perché l'artista ha scelto proprio la prevenzione del suicidio?. Quali impatti avrà questo aiuto sulla salute mentale dei soldati?.? In Breve Donazione di 67.000 dollari confermata dalla presidente Jung Yoon Soon il 29 maggio.. Fondi destinati alla Korea Foundation for Suicide Prevention per supporto psicologico mirato.. Intervento focalizzato su soldati e minori che hanno subito lutto per suicidio.. Risorse destinate al potenziamento dei programmi di prevenzione della fondazione coreana.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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