Dottoressa italiana tornata dal Congo in quarantena allo Spallanzani di Roma per il rischio ebola | come sta

Tra le 2 e le 3 di notte tra il 28 e il 29 maggio, una dottoressa italiana di Medici senza Frontiere è arrivata all’Istituto Spallanzani di Roma. È stata sottoposta a quarantena dopo aver lavorato con pazienti a rischio ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna si trova attualmente nel reparto dedicato, in osservazione, per il possibile contagio.

È arrivata nella notte tra il 28 e il 29 maggio all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa italiana di Medici senza Frontiere che, per essere stata esposta a pazienti a rischio ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dovrà rispettare un periodo di quarantena. Lo prevedono le linee guida. 🔗 Leggi su Today.it

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Ebola: in quarantena dottoressa tornata dal Congo - 1Mattina News 28/05/2026

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