Doppia rapina in casa armato di coltello arrestato un 31enne straniero
Un uomo di 31 anni, straniero, è stato arrestato per aver compiuto due rapine in abitazione armato di coltello. Gli episodi sono avvenuti il 28 gennaio e il 21 febbraio dello scorso inverno. Durante le rapine, ha minacciato i residenti e si è impossessato di denaro e beni. Le indagini hanno portato all'arresto e al successivo procedimento giudiziario.
Tutto è iniziato lo scorso inverno, in particolare durante due gravi episodi avvenuti il 28 gennaio e il 21 febbraio. Un 31enne originario della Tunisia e residente in città, è riuscito a intrufolarsi all'interno di due diverse abitazioni modenesi. Una volta varcata la soglia, si è trovato faccia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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