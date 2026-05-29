Il Comune ha annullato la gara per la gestione dell’ex Alfa Diana, dopo aver già cancellato quella relativa all’ex Ambra. A poche ore dalla scadenza per la presentazione delle offerte, il numero di stabilimenti balneari in gara è sceso a dieci. La decisione è stata comunicata prima della chiusura del termine, riducendo ulteriormente le partecipazioni disponibili. Nessuna motivazione ufficiale è stata resa nota.

A poche ore dalla scadenza entro cui presentare le offerte, il numero degli stabilimenti balneari in gara è sceso a 10. Dopo la revoca in autotutela del lotto 12 (’ex Ambra) per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, mercoledì il Comune di Sarzana ha revocato in autotutela dalla procedura anche il lotto 8. "Sopravvenute mutazioni dello stato dei fatti": questa la motivazione che ha portato il dirigente Giovanni Mugnani a disporre il ritiro in extremis dell’ex Alfa Diana dal bando di gara volto a individuare i nuovi concessionari delle aree demaniali marittime. La revoca del lotto 12 era legata all’interesse manifestato da un’amministrazione statale a utilizzare l’area per finalità istituzionali; nel caso dell’ex Alfa Diana sarebbero state determinanti le irregolarità edilizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo il lotto dell’ex Ambra il Comune annulla la gara anche per l’ex Alfa Diana

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