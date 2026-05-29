Dopo il caldo la tempesta | vento e grandine sferzano ancora il Bresciano

Dopo giornate con temperature fino a 35°C, nel pomeriggio di giovedì si è verificata una tempesta nel Bresciano. La perturbazione ha portato vento forte e grandine, causando danni significativi soprattutto in provincia di Verona. La tempesta è durato poco, ma ha provocato danni diffusi, come danni a strutture e veicoli. La situazione è stata segnalata come una conseguenza del calo improvviso delle temperature dopo il periodo di caldo record.

Era stata annunciata, purtroppo attesa: dopo il caldo record di questi giorni – con picchi di 35°C anche in provincia – è tornato il maltempo, breve ma intenso, di fatto la coda lunga di una tempesta che nel pomeriggio di giovedì ha fatto danni, parecchi danni, soprattutto in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Meteo: Confermata la raffica di Temporali con Rischio Grandine. Salvo il 1° Maggio Le Previsioni

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