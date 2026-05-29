Diventare Insegnanti il 29 maggio data importante anche per le immissioni in ruolo 2026 Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Il 29 maggio è la data prevista per le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202627. La newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, approfondirà questa settimana le modalità di assunzione e le procedure in corso. L'iniziativa invita a iscriversi gratuitamente per ricevere aggiornamenti e dettagli sulle prossime fasi delle assunzioni.

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di Immissioni in ruolo del personale docente 202627. Le assunzioni avverranno a luglio, ma già dal 29 maggio le prime risposte sui posti liberi. Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e modificare le tue preferenze in ogni momento. Sarà tutto raggiungibile all’interno delle email che ti invieremo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 2026/27. Si tratta dei movimenti relativi alla mobilità territoriale e professionale, sia provinciale che interprovinciale, che coinvolgono migliaia di insegnanti in t… x.com

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