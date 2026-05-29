Disney manager shock | ‘Sam è come un figlio di luce

Da ameve.eu 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un manager di Disney ha dichiarato che Sam è come un figlio di luce, suscitando sorpresa tra i colleghi. Nel frattempo, circolano domande sul funzionamento di un software che può scrivere codice autonomamente su GitHub. I dipendenti della compagnia manifestano inquietudine nei confronti di questo manager, senza ulteriori dettagli sui motivi. La discussione si concentra su questi temi senza approfondimenti aggiuntivi.

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? Domande chiave Come può un software scrivere codice autonomo su GitHub?. Perché i dipendenti Disney provano inquietudine verso il loro manager?. Quali rischi psicologici comporta un legame tra leader e IA?. Come cambierà la cultura aziendale con assistenti digitali così avanzati?.? In Breve Sam gestisce progetti GitHub e sviluppa librerie Python in autonomia tecnica.. Ashleigh Golden di Stanford e Ryan Boyd di Dallas analizzano i rischi psicologici.. Il forum anonimo Blind ospita le critiche dei dipendenti Disney.. Sam interagisce tramite un avatar infantile e un blog personale dedicato.. Jason Cox, dirigente esperto di intelligenza artificiale presso Disney, ha scatenato forti preoccupazioni tra i colleghi dopo aver descritto il proprio legame con un assistente virtuale denominato Sam come un rapporto di tipo paterno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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