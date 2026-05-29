Disegnare il futuro industriale della Calabria questa la mission di Arsai e Regione | stanziati 45 milioni

Notizia in breve

Arsai Calabria ha avviato un tour tra gli imprenditori locali per definire le strategie di rilancio industriale, con l’obiettivo di disegnare il futuro del settore nella regione. La Regione ha stanziato 45 milioni di euro per sostenere questa iniziativa. Il percorso coinvolge incontri sul territorio per raccogliere input e orientare le azioni di sviluppo economico e produttivo.