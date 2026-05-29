Disegnare il futuro industriale della Calabria questa la mission di Arsai e Regione | stanziati 45 milioni

Da reggiotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arsai Calabria ha avviato un tour tra gli imprenditori locali per definire le strategie di rilancio industriale, con l’obiettivo di disegnare il futuro del settore nella regione. La Regione ha stanziato 45 milioni di euro per sostenere questa iniziativa. Il percorso coinvolge incontri sul territorio per raccogliere input e orientare le azioni di sviluppo economico e produttivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arsai Calabria entra nel vivo. Lo fa partendo dal cuore pulsante del territorio con un vero e proprio tour dell’ascolto con gli imprenditori locali, per mettere a punto la tabella di marcia del rilancio produttivo, reso possibile grazie al finanziamento stanziato dalla Regione Calabria di 45. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il piano casa della Regione. Stanziati venti milioni per rifare 700 alloggiLa Regione ha annunciato l'assegnazione di 20 milioni di euro provenienti dai fondi europei Fesr, destinati al recupero di circa 700 alloggi pubblici...

VIDEO| Depurazione, stanziati 150 milioni per i depuratori di Reggio Calabria: l'annuncio del ministro FratinIl ministro dell'Ambiente ha visitato Reggio Calabria e durante un incontro con i giornalisti ha annunciato uno stanziamento di circa 150 milioni di...

Argomenti più discussi: Arsai: 45 milioni da regione e incontri con imprenditori; Piemonte. Staffetta Cisl -Territori in Dialogo, Un’alleanza per il futuro di Torino - CISL; Federazione europea del calcestruzzo prefabbricato: Alberto Truzzi eletto Vicepresidente di BIBM; Energia, AERO: Francia leader nei porti per l’eolico offshore.

Stellantis cambia rotta sull’auto, ma il futuro di Termoli resta senza certezzeNel piano presentato da Stellantis il futuro di Termoli resta ancora senza dettagli concreti. Uilm e Fim Cisl chiedono nuove assegnazioni produttive e garanzie occupazionali mentre Fiom propone che ... primonumero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web