Disegnare il futuro industriale della Calabria questa la mission di Arsai e Regione | stanziati 45 milioni
Arsai Calabria ha avviato un tour tra gli imprenditori locali per definire le strategie di rilancio industriale, con l’obiettivo di disegnare il futuro del settore nella regione. La Regione ha stanziato 45 milioni di euro per sostenere questa iniziativa. Il percorso coinvolge incontri sul territorio per raccogliere input e orientare le azioni di sviluppo economico e produttivo.
Arsai Calabria entra nel vivo. Lo fa partendo dal cuore pulsante del territorio con un vero e proprio tour dell’ascolto con gli imprenditori locali, per mettere a punto la tabella di marcia del rilancio produttivo, reso possibile grazie al finanziamento stanziato dalla Regione Calabria di 45. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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