L’udienza preliminare per il processo Feronia è stata rinviata ancora una volta. La data stabilita in precedenza è stata posticipata, senza indicazioni precise sulla prossima fissazione. La decisione ha provocato reazioni tra coloro coinvolti nel procedimento, che considerano la situazione ingiusta. La causa riguarda questioni legate a una discarica, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi del rinvio o sui soggetti coinvolti.

‘Scivola’ per l’ennesima volta in avanti l’udienza premilinare per l’atteso processo Feronia, ovvero il procedimento che vede al centro la maxi discarica di Finale e nell’ambito del quale rischiano di finire alla sbarra il legale rappresentante della società, un ex dirigente Arpae per il reato di inquinamento ambientale in concorso e l’ex tecnico Arpae per omissione di atti d’ufficio. La denuncia per inquinamento ambientale era stata presentata nel maggio 2023 da Assemblea Popolare e da Osservatorio civico Ora Tocca a Noi, a fianco dei quali si è schierato anche il Comune di Finale. L’udienza, appunto, è stata rinviata al 18 giugno dopo che la difesa degli imputati ha chiesto un rinvio, in attesa delle motivazioni che hanno portato il tribunale del Riesame ad annullare il sequestro dell’area, disposto dalla procura di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica, ennesimo rinvio: "Non è giusto"

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