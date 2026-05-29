Durante un test di accensione dei motori a Cape Canaveral, il razzo New Glenn della Blue Origin è esploso, generando una palla di fuoco e facendo tremare le abitazioni vicine. L'incidente si è verificato giovedì sera sulla piattaforma di lancio, interrompendo le operazioni di prova. Non sono stati riportati feriti, ma l'esplosione ha causato danni alle strutture circostanti. La società ha avviato le verifiche per accertare le cause dell'incidente.

Il razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos è esploso giovedì sera durante un test di accensione dei motori sulla piattaforma di lancio, facendo tremare le case vicine. La Blue Origin ha dichiarato che tutto il personale è stato rintracciato, e i funzionari dei servizi di emergenza hanno confermato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. L'imponente New Glenn era stato messo a terra ad aprile dopo che un satellite era stato lasciato in un'orbita errata a causa di un guasto al motore. Si trattava solo del terzo volo del razzo che la Blue Origin utilizza per lanciare moduli di atterraggio sulla Luna per la Nasa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Disastro durante il test del razzo di Bezos: esplosione e palla di fuoco a Cape Canaveral

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Il disastro di Bezos: il razzo New Glenn esplode nel test a fuoco!

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