Disastri
Un uomo ha dichiarato di provare disagio per la relazione che suo marito ha avuto da giovane con un’amica. La relazione risale a un periodo passato e riguarda un rapporto precedente al matrimonio. La persona ha condiviso il suo stato d’animo senza fornire dettagli sulla durata o sulla natura della relazione passata. La comunicazione si concentra sulla sensazione di disagio legata a questo ricordo, senza menzionare eventuali conseguenze o sviluppi successivi.
Devo sentirmi a disagio per la relazione che mio marito ha avuto da ragazzo con un’amica di famiglia, se lui non ne è infastidito? Lui ha 35 anni. Conosce questa donna da quando ne aveva sette. Gli faceva da babysitter. Era un’amica di famiglia. Una volta che lei è tornata in Inghilterra, mio marito è andato a trovarla quando ha compiuto 18 anni. Hanno finito per fare un sacco di sesso sfrenato. La cosa mi disgusta perché lei è una delle migliori amiche di sua madre, che la cita costantemente nelle conversazioni (è all’oscuro di tutto), e perché ho avuto esperienze simili con gente amica dei miei genitori (gente che ammiravo) che poi ci ha provato con me, distruggendo tutto quel che provavo per loro. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Il disastro di Natale 1961 - Fiumarella
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