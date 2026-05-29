Devo sentirmi a disagio per la relazione che mio marito ha avuto da ragazzo con un’amica di famiglia, se lui non ne è infastidito? Lui ha 35 anni. Conosce questa donna da quando ne aveva sette. Gli faceva da babysitter. Era un’amica di famiglia. Una volta che lei è tornata in Inghilterra, mio marito è andato a trovarla quando ha compiuto 18 anni. Hanno finito per fare un sacco di sesso sfrenato. La cosa mi disgusta perché lei è una delle migliori amiche di sua madre, che la cita costantemente nelle conversazioni (è all’oscuro di tutto), e perché ho avuto esperienze simili con gente amica dei miei genitori (gente che ammiravo) che poi ci ha provato con me, distruggendo tutto quel che provavo per loro. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Il disastro di Natale 1961 - Fiumarella

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