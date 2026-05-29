A Napoli si sono verificati ritardi e cancellazioni di alcuni treni provenienti dalla Stazione centrale a causa di uno sciopero dei trasporti. La linea 2 della metropolitana ha invece funzionato regolarmente. I voli dall’aeroporto di Capodichino non sono stati influenzati dallo sciopero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ritardi e cancellazioni per alcuni treni in partenza dalla Stazione centrale di Napoli, regolare il servizio per la linea 2 della metropolitana, nessuna conseguenza per i voli in partenza dall’aeroporto di Capodichino. Questa la situazione dei trasporti a Napoli in relazione allo sciopero generale proclamato per oggi dalle sigle sindacali di base. L’Anm (Azienda napoletana mobilità), che gestisce la linea 1 e 6 della metropolitana, le funicolari e il trasporto su gomma, non era interessata dall’agitazione e nemmeno l’Eav che gestisce Circumesuviana, Circumflegrea e Cumana. Gli unici disagi si stanno vivendo solo alla Stazione centrale di Napoli dove si sono formati capannelli di viaggiatori in attesa di aggiornamenti sui tabelloni informativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Disagi a Napoli per lo sciopero dei trasporti ma regolari le metropolitane

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