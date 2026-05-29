Diocesi | tre appartamenti in via Manzoni restaurati per famiglie in difficoltà

Ieri sono stati inaugurati tre appartamenti nel complesso di San Domenico in via Manzoni, restaurati dalla diocesi con il supporto di BCC e Banco BPM. I locali sono destinati a famiglie in difficoltà. L’intervento è stato realizzato in risposta all’alluvione di maggio 2023. La diocesi ha completato i lavori di ristrutturazione, prontamente finanziati dalle due banche. La consegna degli appartamenti si inserisce in un’operazione di sostegno alle famiglie colpite dall’evento atmosferico.

Sono stati inaugurati ieri tre appartamenti nel complesso di San Domenico, in via Manzoni, restaurati dalla diocesi grazie al sostegno di BCC e Banco BPM, che hanno risposto con prontezza all’emergenza seguita all’ alluvione del maggio 2023. L’intervento, avviato subito dopo la catastrofe, ma i cui tempi di realizzazione sono stati dettati dal lungo e complesso iter autorizzativo necessario per l’esecuzione dei lavori, rappresenta un segno concreto di speranza per il territorio. "Oggi raggiungiamo un’ulteriore tappa nel difficile cammino di ripresa e ripartenza dopo le disastrose alluvioni – dice mons. Mario Toso, Amministratore Apostolico... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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