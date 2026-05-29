dimissioni del sindaco di santa marina il prefetto nomina il commissario

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni ritualmente presentate dal sindaco del comune di Santa Marina, divenute irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Santa Marina, dando avvio contestualmente al procedimento per lo scioglimento dello stesso Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del T.U.E.L. Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto, dott.ssa Anna De Luna. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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