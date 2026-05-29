Federico Dimarco ha vinto il premio di MVP e ha dichiarato che si tratta del momento più bello della sua carriera. L’esterno dell’Inter ha contribuito alla squadra con due trofei e ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatore della stagione. La sua esultanza e le parole riflettono il successo raggiunto, che include anche il titolo di miglior giocatore. La stagione si è conclusa con importanti traguardi per il calciatore.

di Lorenzo Vezzaro L’esterno nerazzurro Federico Dimarco analizza la straordinaria stagione condita dalla conquista di due trofei e del titolo di miglior giocatore. Una stagione semplicemente indimenticabile, conclusa sul tetto d’Italia e con un prestigioso riconoscimento personale in bacheca. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l’esterno dell’ Inter Federico Dimarco ha ripercorso le tappe di un’annata straordinaria che lo ha visto assoluto protagonista, celebrando il traguardo storico che lo ha consacrato come il miglior calciatore in assoluto dell’intero torneo calcistico nazionale. L’ORGOGLIO PER IL PREMIO DI MVP «Essere il primo italiano a vincere l’MVP mi riempie d’orgoglio, un premio che non mi aspettavo, è stato il frutto di tutto il lavoro di questi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco vola alto con l’Inter ed esulta per il premio di MVP: «È il momento più bello della mia intera carriera»

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