Il governo italiano ha bloccato l’utilizzo di 10 miliardi di euro destinati alla difesa, inviando un messaggio di fermezza a Bruxelles. La decisione deriva dalla volontà di usare i fondi come leva per questioni energetiche, creando uno stallo nelle negoziazioni europee. La sospensione potrebbe influenzare la pianificazione e gli investimenti militari a livello continentale, con possibili ripercussioni sulla strategia di sicurezza condivisa tra gli stati membri.

? Punti chiave Perché Meloni usa i fondi della difesa come leva energetica?. Come influirà questo stallo sulla strategia militare dell'intera Europa?. Chi ha scatenato lo scontro interno tra Meloni e Crosetto?. Cosa accadrà ai 10 miliardi dopo la risposta di von der Leyen?.? In Breve Riduzione fondi da 14,9 a circa 5 miliardi rispetto ai progetti Safe iniziali.. Scontro interno tra Giorgia Meloni e il ministro Guido Crosetto sulla spesa militare.. Lettera inviata a Ursula von der Leyen il 18 maggio per la questione energetica.. Scadenza termine progetti europei fissata per il 31 maggio con risposta il 3 giugno.. La premier Giorgia Meloni blocca 10 miliardi di euro destinati alla difesa per inviare un segnale energetico a Bruxelles, mettendo in pausa la richiesta di quasi 15 miliardi per i progetti Safe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa, Meloni blocca 10 miliardi: è un ultimatum a Bruxelles

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