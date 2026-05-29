Un giovane di 18 anni è morto dopo un incidente avvenuto a Carbonate, dove la sua moto si è scontrata con un'auto. L’uomo è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. La vittima è originaria di Cislago. L’incidente è avvenuto lunedì e il ragazzo era in coma quando è stato soccorso.

Nicolò Vergani, diciottenne di Cislago (nella foto), era finito in coma lunedì, soccorso in condizioni drammatiche dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto, avvenuto a Carbonate. È morto nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo tre giorni di agonia e di vani tentativi di cure intensive, a cui era stato sottoposto dai medici del Niguarda. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, sono affidate al sostituto procuratore di Como Valeria Zini, che nel frattempo ha autorizzato il prelievo degli organi per la donazione, come richiesto dai familiari. L’incidente era avvenuto alle 13.30 in via Pasteur angolo via Volta, dove il ragazzo alla guida della moto era stato sbalzato contro una cancellata, con un urto violento che gli aveva provocato molteplici traumi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diciottenne non sopravvive all’incidente

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Pilot survives plane crash in Elko County

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E non si possono trattare i crampi, e si deve giocare anche con 35 gradi all'ombra, e non si può usare la copertura del campo... Vogliono far diventare il tennis un gioco a eliminazione, tipo chi sopravvive vince? #Sinner x.com