Nel 2026, Gucci introduce una nuova linea di orologi che combina diamanti, smalti e zaffiri, con quadranti decorati come opere d'arte ispirate alla natura. La collezione si distingue per l'uso di pietre preziose e dettagli artigianali, integrandosi con le tecniche dell’Alta Orologeria contemporanea. La maison fiorentina ha dedicato attenzione alla lavorazione di ogni componente, unendo estetica e precisione tecnica.

Nel panorama dell’Alta Orologeria contemporanea, il 2026 segna un capitolo fondamentale per Gucci. La Maison fiorentina non si limita a scandire le ore, ma trasforma il quadrante in una tela dove la storia della moda incontra la precisione millimetrica dei maestri orologiai. Quest’anno, l’attenzione si sposta su cinque orologi straordinari: quattro declinazioni della collezione G-Timeless Métiers d’Art e un’evoluzione scultorea del GUCCI 25H. Il cuore pulsante della linea G-Timeless è l’omaggio agli archivi storici, in particolare ai celebri motivi dei foulard in seta. Queste “tele” da 40mm diventano micro-cosmi in cui la natura e la fauna selvatica prendono vita attraverso tecniche rare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diamanti, smalti e zaffiri. L’orologeria di Gucci tra arte e natura

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