Dialogo fra generazioni | la nuova frontiera competitiva delle imprese italiane

A Milano si è svolta la prima edizione di Crossings, un evento dedicato alle trasformazioni aziendali. Durante la giornata, si sono affrontate tematiche legate all’equilibrio tra l’esperienza consolidata e le innovazioni tecnologiche. Il dibattito ha coinvolto rappresentanti di diverse generazioni imprenditoriali, evidenziando come le imprese affrontano il passaggio tra metodi tradizionali e nuove strategie di mercato.

A Milano la prima edizione di Crossings, il format dedicato alle trasformazioni aziendali: al centro del dibattito l’equilibrio aziendale tra esperienza e innovazione. Cinque generazioni in azienda, cinque modi diversi di intendere il lavoro. Con un unico imperativo: imparare a costruire ponti fra generazioni, invece di muri. È questo il filo conduttore della prima edizione di Crossings, il nuovo format dedicato alle trasformazioni che accelerano il cambiamento e ridefiniscono mercati e organizzazioni, andato in scena il 28 maggio, presso la sede milanese di Italpress. Condotto dal giornalista e opinionista televisivo Claudio Brachino,... 🔗 Leggi su Laverita.info

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