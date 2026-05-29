Di Maio e Fico si sono incontrati di nuovo dopo anni, segnando il ritorno di due figure storiche del Movimento 5 Stelle. L'incontro è avvenuto inaspettatamente, dopo un lungo periodo di distanza tra i due. Durante la conversazione, Di Maio ha rivolto a Fico una domanda che ha sorpreso chi era presente, suscitando curiosità sulla loro relazione. Entrambi sono stati tra i primi eletti alla Camera del movimento.

A volte ritornano. Insieme. Movimenti grillini. Si parla di Roberto Fico e Luigi Di Maio, due pentastellati della primissima ora, entrambi appartenenti alla prima infornata di eletti alla Camera. Giggino fu ministro e poi vicepremier, fino a che nel 2022 lasciò il partito. Fico fu presidente della Camera e oggi è governatore della Campania. Ebbene, i due si sono ritrovati alla buvette del Circolo dell'Unione, l'occasione un convegno promosso da Luigi Balestra, presidente di "Riparte l'Italia". "Sì, ci siamo salutati, era un po' che non lo vedevo", ha spiegato Fico. E chissà che da quest'incontro non possano aprirsi nuovi scenari, anche se ad oggi, Di Maio è il secondo rappresentante speciale dell'Unione europea nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Di Maio incontra Fico anni dopo la rovinosa rottura. E gli rivolge una domanda surreale...

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