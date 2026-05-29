Due esponenti storici del Movimento 5 Stelle si sono incontrati dopo molti anni, suscitando sorpresa tra gli osservatori politici. L’appuntamento si è svolto in modo riservato, senza comunicati ufficiali. La riunione si è tenuta in un contesto non pubblico e non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai presenti, e l’evento ha suscitato molte speculazioni tra gli analisti.

Un incontro inatteso, quasi simbolico, tra due volti storici del Movimento 5 Stelle ha attirato l’attenzione negli ambienti politici. Luigi Di Maio e Roberto Fico si sono ritrovati dopo anni alla buvette del Circolo dell’Unione, in occasione di un convegno organizzato da Luigi Balestra, presidente di “Riparte l’Italia”. Un incrocio che ha riportato alla memoria le origini del Movimento, quando entrambi facevano parte della prima generazione di parlamentari pentastellati entrati alla Camera. L’incontro inatteso tra due ex alleati. Secondo quanto riportato, il faccia a faccia tra i due ex esponenti M5S sarebbe stato cordiale. Un saluto rapido, poi un abbraccio, segno di un rapporto personale che, nonostante le distanze politiche e le strade ormai separate, non si sarebbe del tutto interrotto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Di Maio incontra Fico anni dopo: ciò che succede è surreale

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