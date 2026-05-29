Durante una partita al Roland Garros, il tennista ha accusato un malore e ha chiesto di effettuare dei controlli. La scena ha suscitato preoccupazione tra pubblico e addetti ai lavori, che hanno assistito a un momento di tensione sul campo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del giocatore o sugli esami clinici successivi. La partita è stata temporaneamente interrotta.

La scena che si è consumata sul campo del Roland Garros ha lasciato senza parole appassionati e addetti ai lavori. Quando un atleta sembra avere il controllo totale della partita e, all’improvviso, qualcosa cambia radicalmente, il risultato passa quasi in secondo piano. Nelle ultime ore, infatti, l’attenzione del mondo del tennis si è concentrata soprattutto sulle condizioni fisiche di Jannik Sinner, protagonista di un improvviso e preoccupante malore durante uno dei momenti più importanti della sua stagione. >> Belen Rodriguez, cosa è successo davvero in quelle ore drammatiche: gli amici vuotano il sacco. Spuntano nuovi fatti Le immagini arrivate da Parigi hanno mostrato un campione in evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Devo fare dei controlli”. Dramma Sinner, i dubbi dopo il malore in campo

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Jannik Sinner playing during the 1 point Slam

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