Deve scontare oltre 7 anni 34enne arrestato e spedito in carcere

Un uomo di 34 anni è stato arrestato e condotto in carcere dopo essere stato condannato a oltre sette anni di reclusione. I Carabinieri del territorio casertano hanno eseguito il provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, proseguendo con le operazioni di mantenimento dell’ordine e della legalità nella zona. L’arresto rientra in un più ampio impegno delle forze dell’ordine nel rispettare le sentenze e applicare le misure giudiziarie.

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del territorio casertano nell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria. Nel pomeriggio tardo pomeriggio di ieri, 28 maggio, a Calvi Risorta, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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