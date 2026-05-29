Nel 2025, Despar Nord ha annunciato piani di espansione nel Parmense, con l’obiettivo di aprire nuovi supermercati entro il 2027. La catena sta investendo nella crescita della rete, puntando su filiere locali e assunzioni. I numeri relativi all’anno in corso mostrano un consolidamento della presenza nel territorio emiliano-romagnolo, con un focus particolare sulle nuove aperture e sui piani di sviluppo.

Investimenti, consolidamento della rete, filiere locali, piani di assunzione e nuove aperture: i numeri del 2025 di Despar Nord in Emilia-Romagna raccontano una nuova fase di crescita nei territori dove il marchio dell’Abete è radicato.Despar investe lungo tutta la via Emilia e fra le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Temi più discussi: Despar cresce, verso l'apertura di nuovi supermercati nel Parmense per il 2027; Despar accelera la crescita e consolida la presenza nel bolognese; Despar Nord cresce ancora e rafforza il suo legame con il Veneto; Despar Nord cresce nel riminese: investimenti e nuove aperture.

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