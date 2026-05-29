Denunciata Belen adesso sono davvero guai | la verità su quella notte Tre feriti!

Durante il fine settimana a Milano, la showgirl argentina è stata denunciata dopo un incidente stradale che ha causato tre feriti. La vicenda si è protratta oltre il sinistro, con un successivo episodio di agitazione nella sua abitazione. La polizia ha effettuato i rilievi e avviato le indagini. Nessuna altra informazione ufficiale è stata resa nota.

Un fine settimana particolarmente complesso a Milano ha visto coinvolta la showgirl argentina Belén Rodriguez, finita al centro di una vicenda che intreccia cronaca stradale e un successivo episodio di forte agitazione nella sua abitazione. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, tutto sarebbe iniziato nella serata di sabato 23 maggio 2026, quando un suv Land Rover Defender avrebbe provocato una sequenza di urti in pieno centro città, lasciando dietro di sé danni e persone sotto shock. In una prima fase, l’identità di chi era alla guida non era stata chiarita in modo ufficiale. Tuttavia, la presenza di numerosi passanti in una zona molto frequentata avrebbe consentito di raccogliere elementi ritenuti utili per ricostruire i fatti, tra segnalazioni e testimonianze. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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