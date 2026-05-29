Il candidato Delfino ha chiesto scusa dopo una sconfitta considerata evitabile. La gestione politica, guidata dai due principali esponenti, è stata criticata per aver ignorato i segnali provenienti dal territorio. Nonostante il risultato negativo, Delfino è riuscito a rafforzare la propria posizione personale.

? Punti chiave Perché la gestione Falcomatà-Battaglia ha ignorato i segnali del territorio?. Come ha fatto il singolo candidato Delfino a crescere nonostante il tracollo?. Quali errori tattici hanno condannato la candidatura di Mimmo Battaglia?. Come potrà la minoranza resistere alla maggioranza di centrodestra in Aula?.? In Breve Delfino ottiene 1.155 preferenze personali garantendo un seggio ad AVS in Aula Battaglia.. Candidatura di Mimmo Battaglia limitata dalla nomina a facente funzioni avvenuta a dicembre.. La minoranza reggina conterà 8 consiglieri contro i 24 della maggioranza di centrodestra.. Delfino cita il caso Crotone per descrivere la crisi sistemica della sinistra calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delfino: ‘Chiedo scusa’, la sconfitta è stata una batosta evitabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bosnia-Italia, Gennaro Gattuso: "Chiedo scusa, non si meritavano una batosta così"L’Italia ha perso ai rigori la finale playoff contro la Bosnia, disputata a Zenica, e per la terza volta consecutiva non si è qualificata al Mondiale...

Fiorello: "Antonelli ospite a La Pennicanza? Era una gag. Chiedo scusa alla Gazzetta"Rosario Fiorello aveva annunciato che Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, sarebbe stato ospite del suo programma “La Pennicanza” su Rai Radio 2 e...

Cinturrino, 'chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa'È la paura che lo ha portato a premere il grilletto della pistola di ordinanza e a inquinare la scena del crimine. E quando ha capito Abderrahim Mansouri stava morendo ha realizzato le conseguenze a ... ansa.it

Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa. Le parole del poliziotto di RogoredoDovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia. A dirlo è Carmelo Cinturrino, l’assistente capo ... blitzquotidiano.it