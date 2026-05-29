Del Bono vicepresidente vicario del sindacato nazionale delle isole minori

Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori della Sicilia, è stato eletto vicepresidente vicario di Federalberghi Isole Minori, il sindacato nazionale che rappresenta le realtà insulari dell’associazione.

Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori della Sicilia, è stato eletto vicepresidente vicario di Federalberghi Isole Minori, il sindacato nazionale che riunisce le rappresentanze territoriali delle realtà insulari dell’associazione. La nomina è avvenuta nel corso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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