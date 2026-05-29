DeGustibus festival del vino e del gusto a Monte Porzio Catone

Da romatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La terza edizione di DeGustibus si svolgerà nel Parco Gramsci di Monte Porzio Catone, dedicata a vino, cibo e arte. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo produttori, artisti e operatori del settore. Sono previsti incontri, degustazioni e esposizioni aperte al pubblico. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza modifiche alle date programmate. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arriva la terza edizione di DeGustibus, la manifestazione che trasformerà Parco Gramsci, di Monte Porzio Catone, nella capitale del gusto, dell'arte e della convivialità dei Castelli Romani.L’evento, promosso dal Comune di Monte Porzio Catone e finanziato dalla Regione Lazio, è organizzato da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Orchidee dal mondo a Monte Porzio CatoneOgni anno, a Monte Porzio Catone, si tiene l’evento Orchidee dal Mondo, dedicato alla bellezza delle orchidee provenienti da diverse parti del mondo.

Roma: ruba parti di auto in sosta e tenta fuga, arrestato all’uscita di Monte Porzio CatoneUn uomo è stato fermato mentre cercava di asportare parti elettroniche e meccaniche da veicoli parcheggiati nel quartiere Ardeatino di Roma.

Argomenti più discussi: Al via la terza edizione di DeGustibus a Monte Porzio Catone; DeGustibus a Monte Porzio Catone: quattro giorni tra vino, sapori e musica.

Monte Porzio – Al via DeGustibus un viaggio tra eccellenze enogastronomiche e cultura – IL PROGRAMMATutto pronto per la terza attesissima edizione di DeGustibus, la manifestazione che trasformerà Parco Gramsci di Monte Porzio Catone nella capitale del ... castellinotizie.it

Monte Porzio Catone: De Gustibus, il festival che celebra il territorio attraverso il gusto e la convivialitàMonte Porzio Catone, che si affaccia sulla splendida campagna dei Castelli Romani, è pronto ad accogliere una delle manifestazioni enogastronomiche più attese della stagione: De Gustibus, il primo ... ilquotidianodellazio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web