DeGustibus festival del vino e del gusto a Monte Porzio Catone
La terza edizione di DeGustibus si svolgerà nel Parco Gramsci di Monte Porzio Catone, dedicata a vino, cibo e arte. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo produttori, artisti e operatori del settore. Sono previsti incontri, degustazioni e esposizioni aperte al pubblico. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza modifiche alle date programmate. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.
Arriva la terza edizione di DeGustibus, la manifestazione che trasformerà Parco Gramsci, di Monte Porzio Catone, nella capitale del gusto, dell'arte e della convivialità dei Castelli Romani.L’evento, promosso dal Comune di Monte Porzio Catone e finanziato dalla Regione Lazio, è organizzato da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Orchidee dal mondo a Monte Porzio CatoneOgni anno, a Monte Porzio Catone, si tiene l’evento Orchidee dal Mondo, dedicato alla bellezza delle orchidee provenienti da diverse parti del mondo.
Roma: ruba parti di auto in sosta e tenta fuga, arrestato all’uscita di Monte Porzio CatoneUn uomo è stato fermato mentre cercava di asportare parti elettroniche e meccaniche da veicoli parcheggiati nel quartiere Ardeatino di Roma.
Argomenti più discussi: Al via la terza edizione di DeGustibus a Monte Porzio Catone; DeGustibus a Monte Porzio Catone: quattro giorni tra vino, sapori e musica.
Monte Porzio – Al via DeGustibus un viaggio tra eccellenze enogastronomiche e cultura – IL PROGRAMMATutto pronto per la terza attesissima edizione di DeGustibus, la manifestazione che trasformerà Parco Gramsci di Monte Porzio Catone nella capitale del ... castellinotizie.it
Monte Porzio Catone: De Gustibus, il festival che celebra il territorio attraverso il gusto e la convivialitàMonte Porzio Catone, che si affaccia sulla splendida campagna dei Castelli Romani, è pronto ad accogliere una delle manifestazioni enogastronomiche più attese della stagione: De Gustibus, il primo ... ilquotidianodellazio.it