DeGustibus festival del vino e del gusto a Monte Porzio Catone

Notizia in breve

La terza edizione di DeGustibus si svolgerà nel Parco Gramsci di Monte Porzio Catone, dedicata a vino, cibo e arte. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo produttori, artisti e operatori del settore. Sono previsti incontri, degustazioni e esposizioni aperte al pubblico. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza modifiche alle date programmate. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.