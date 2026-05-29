degustazioni ma anche musica bentornati alla fiera del vino

La 74ª Fiera del Vino si svolge a Polpenazze del Garda fino al 2 giugno. L’evento include degustazioni di vino e musica dal vivo. La manifestazione è un appuntamento tradizionale che coinvolge il territorio e propone nuove esperienze di assaggio. La fiera si svolge nel centro del paese, con diverse iniziative dedicate agli amanti del vino e della musica. La durata dell’evento è di circa una settimana.

Un lungo brindisi a Polpenazze del Garda da oggi al 2 giugno con la 74ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, storico appuntamento che unisce tradizione, territorio e nuove esperienze di degustazione. Cinque giorni alla scoperta dell’ enologia gardesana, tra gusto, degustazioni e musica in un territorio collinare affacciato sul lago tra vigneti, uliveti e piccoli centri storici. Protagonisti saranno una trentina di produttori, in larga parte espressione della Valtènesi e del Basso Garda, affiancati da cantine del Lugana e dell’ Alto Garda. Taglio del nastro domani alle 10 dove sarà offerto l’assaggio di uno dei vini premiati dal Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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