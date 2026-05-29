Dieci mila generatori diesel installati in un data center sono stati collegati a un aumento significativo di inquinamento atmosferico nella zona. La quantità di emissioni prodotte da questi motori equivalerebbe a quella di cinque grandi centrali elettriche. Inoltre, i generatori sono utilizzati non solo in situazioni di emergenza, ma anche per alimentare le operazioni quotidiane del centro. Questa situazione solleva questioni sulla gestione delle emissioni e sull'uso continuativo di motori diesel in ambienti non di emergenza.

? Domande chiave Come fanno 10.000 generatori a inquinare quanto cinque grandi centrali elettriche?. Perché l'uso dei motori diesel non è limitato solo alle emergenze?. Quali sostanze tossiche penetrano nei polmoni dei residenti vicino ai data center?. Come influisce l'espansione del cloud sulla salute dei cittadini locali?.? In Breve Emissioni paragonabili a cinque grandi centrali a gas di Possum Point vicino Quantico.. Ricerca Virginia Commonwealth University e University of Washington evidenzia rischi sanitari locali.. Proiezioni statistiche indicano almeno tre decessi prematuri annui nella regione analizzata.. Nuovi regolamenti tecnici per i sistemi di generazione entreranno in vigore nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Data center: 10.000 generatori diesel minacciano la salute locale

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