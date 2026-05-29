A ottant’anni dalla fondazione, la Cna ha scelto Lecce per la seconda Direzione Nazionale itinerante del quadriennio 2025-2029. La decisione è stata presa dal presidente nazionale, che ha affermato che l’intelligenza artificiale non schiaccerà le imprese. La riunione si svolge in un contesto di celebrazione e di pianificazione strategica per il futuro dell’associazione.

A ottant’anni dalla sua fondazione, la Cna sceglie Lecce per la seconda Direzione Nazionale itinerante del quadriennio 2025-2029, una formula voluta dal presidente nazionale Dario Costantini e dal segretario generale Otello Gregorini per riportare i vertici confederali a contatto diretto con i territori e le PMI. Dopo la prima tappa a Firenze, ieri e oggi l’Hilton Garden Inn di Lecce ospita i presidenti nazionali di Unioni, Mestieri e Raggruppamenti d’interesse della Confederazione e i vertici regionali e provinciali, il presidente di Cna Puglia Daniele Del Genio, il presidente di Cna Lecce Francesco Elia, il segretario regionale Giuseppe Riccardi e il direttore provinciale Marcello De Giorgi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dario Costantini (Cna): «L'Ia non ci schiaccerà»

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