Gli Stati Uniti hanno annunciato uno stanziamento di 3 milioni di dollari per interventi di bonifica nella regione di Darién, afflitta da una crisi ecologica. La zona, frequentata da migranti, registra un'elevata quantità di rifiuti abbandonati, anche di diverse centinaia di chili per ogni persona. Le comunità indigene locali si trovano a fronteggiare le conseguenze di questa situazione, con danni all’ambiente e alle risorse naturali.

? Domande chiave Quanti chili di rifiuti abbandona mediamente ogni singolo migrante? Come influisce l'impatto ambientale sulle comunità indigene locali? Perché Washington ha deciso di finanziare la bonifica della giungla? Quali conseguenze avrà questo intervento sulla gestione dei flussi migratori??? In Breve 1,2 milioni di migranti hanno attraversato il Darién tra il 2021 e il 2024. Ogni migrante ha abbandonato mediamente nove chili di detriti nella giungla. L'ambasciatore Kevin Cabre . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Darién, crisi ecologica: gli USA stanziano 3 milioni per la bonifica

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