Le foto dal set della terza stagione di Daredevil su Disney+ mostrano Luke Cage, Iron Fist e un'eroina del futuro. Le immagini suggeriscono la presenza di nuovi personaggi e possibili sviluppi per l'MCU. Non sono stati confermati dettagli ufficiali su trame o identità. Le immagini sono state condivise online e risalgono alle riprese recenti della serie. La produzione continua con scene che coinvolgono questi protagonisti.

Le nuove foto trapelate dal set della terza stagione della serie Disney+ contengono alcuni spoiler sugli eroi presenti e futuri dell'MCU. Con le riprese di Daredevil: Rinascita in corso per le strade di New York, continuano a trapelare nuove foto dal set che contengono anche qualche. Assente Charlie Cox, col suo Matt Murdock dietro le sbarre, a far discutere è l'apparizione di altri personaggio dell'MCU in azione sul set. Le foto di Luke Cage, Iron Fist e di una misteriosa futura eroina: di chi si tratta? Ad attirare l'attenzione dei fan sono le foto diffuse dall'account X Daredevil Shots che mostrano Luke Cage e Danny Rand, alias Iron Fist, a passeggio nel parco insieme a una bambina dai capelli ricci. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 3, Luke Cage, Iron Fist e un'eroina del futuro nelle foto dal set

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Daredevil: Born Again (Season 3) (Update 2): Jessica Jones, Luke Cage and Iron Fist set to return

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