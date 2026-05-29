Ingenti reati tributari, indebita percezione di erogazioni pubbliche, danno erariale da mancato versamento di Iva, Ires, Irap e Imu, indebita fruizione di contributi pubblici destinati a enti sportivi, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, operazioni inesistenti e via omettendo. La guerra alle palestre nascoste da inesistenti associazioni dilettantistiche portata avanti da Confimprese si arricchisce di una nuova, circostanziata denuncia alla Guardia di Finanza che il Giornale è riuscita a intercettare. Nel mirino c'è una famosa catena di fitness che, secondo l'esposto depositato nei giorni scorsi, gode di una sorta di governance duale che le consentirebbe di muoversi nel mercato delle palestre e al tempo stesso figurare come associazione senza scopo di lucro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Danno erariale e imposte inevase, faro Gdf sulle "finte palestre"

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