Il settore delle assicurazioni auto sta vivendo una metamorfosi radicale, spinto dalla necessità di trasformare le vecchie coperture standardizzate in soluzioni personalizzate, concepite come veri e propri abiti su misura inseriti nel più ampio ecosistema della mobilità. In questo contesto di profondo rinnovamento si inserisce il debutto di MAG Mobility, una nuova agenzia multi-mandataria focalizzata proprio sulla distribuzione di prodotti assicurativi legati alle quattro ruote. La nascita di questa realtà coincide con un momento di forte transizione per l’intero comparto. Di recente, infatti, numerosi costruttori hanno ridisegnato i propri assetti finanziari; basti pensare a Stellantis, che nel 2023 ha ceduto a Crédit Agricole Consumer Finance le proprie quote di FCA Bank, successivamente rinominata CA Auto Bank. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dall’Rc Auto alla mobilità integrata, MAG Mobility scommette sui servizi

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