Il 43% della popolazione nel bacino di riferimento è considerata a rischio di sovrappeso e obesità. Si tratta di una percentuale significativa che evidenzia un problema sociale. La cifra si riferisce a persone che potrebbero sviluppare complicanze legate a queste condizioni di salute. Il dato sottolinea la necessità di interventi preventivi e di sensibilizzazione sulla gestione del peso.

Il 43% della popolazione del bacino "a rischio" sovrappeso e obesità, "un problema sociale": dall’autunno un progetto sperimentale sul territorio dell’ Asst Melegnano e Martesana, selezionata dalla Regione Lombardia, insieme alla sola azienda degli Spedali Civili di Brescia, come area campione e pilota a livello lombardo. Medici e pediatri, dietisti, dietologi, psicologi lavoreranno “in rete“ con pazienti di due fasce di età, quella fra i 6 e i 17 anni e quella fra i 18 e i 55, che presentino indicatori di sovrappeso. Il progetto al via è stato illustrato l’altro pomeriggio ai sindaci del distretto 4 dalla direttrice Daniela Invernizzi e dalla direttrice sanitaria Paola Pirola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dall’allarme alla prevenzione: "Il 43% della popolazione a rischio sovrappeso e obesità"

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